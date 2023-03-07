خروج 12 من مصابي حادث قطار منوف بقليوب واستمرار علاج 6 حالات

أكد الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خروج 12 من مصابي حادث قطار منوف، بعد الاطمئنان عليهم وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لهم، مشيرا أن هناك حالتي وفاة، وتم حجز 6 حالات بالمستشفيات، وتم علاج 3 مصابين في مكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، أن أسماء المصابين في حادث قطار منوف الذين تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وخروجهم من المستشفى كالآتي:

محمد علي إبراهيم، 35 سنة، مقيم قليوب، ومصطفى محمود محمد، 32 سنة، مقيم قليوب، وخالد السيد عبدالعظيم، 32 سنة، مقيم قليوب، والسيد السيد محمد، 70 سنة، مقيم بالقناطر، وشریف صلاح عبد المؤمن، 20 سنة، مقيم بأشمون، وعلا شوقي داود، 28 سنة، مقيمة بأشمون، ومحمود عبد الحليم الشنوفي، 41 سنة، مقيم بأشمون، وليد محمود السيد، 46 سنة، مقيم أشمون، محمد علي أحمد إبراهيم، 37 سنة، مقيم بالبرادعة، وهشام قطب عبد العال، 52 سنة، مقيم ببهادة، وسید حسن سعيد، 37 سنة، مقيم ببهادة، ومحمد السيد عبد الرازق، إسعاف مكان الحادث، ومحمد محمود عزب 22 سنة، إسعاف مكان الحادث.

رفع آثار الحادث

ودفعت السكة الحديد بأوناش لإزالة آثار الحادث، وفصل عربات قطار قليوب عن عربة الأولى التي خرجت عن القضبان لعودة الحركة لطبيعتها، وجار إزالة العربة الخارجة عن قضبان بسبب تصادمها بالرصيف،.

وكانت أعلنت في بيانها أنه أثناء دخول قطار 557 / 3027 ركاب شبرا، منوف، كفر الزيات على سكة النفادي بمحطة قليوب لمقابلة قطار 550 تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر بالمسير مما أدي الي دخول القطار الى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة، مما نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة.