إصابة شخص سقط من قطار و3 في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا

أصيب مندوب مبيعات بنزيف بالمخ نتيجة سقوطه من قطار أمام محطة سكك حديد الروضة في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، كما أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية البرجاية، بسبب السرعة.

انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان أمام قرية البرجاية، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من: ناصر يوسف 49 عاما، سيمون ناصر 18 عاما، وشخص ثالث جارٍ تحديد هويته، ويقيمون بعزبة زكريا التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج.

سقوط مندوب مبيعات من قطار

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بسقوط محمد ثابت 48 عاما، مندوب مبيعات، مقيم بمحافظة البحر الأحمر، من قطار أثناء نزوله بمحطة قرية الروضة في مركز ملوي، بسبب اختلال توازنه، مما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج.