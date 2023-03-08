«ّالصحة» توضح أعراض غيبوبة السكر بعد وفاة طبيب بها خلال عمله

كشف الدكتور إيهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر، أعراض ارتفاع سكر الدم أو انخفاضه قبل الإصابة بغيبوبة السكر، وقال عميد المعهد القومي للسكر في فيديو تم بثه على موقع وزارة الصحة والسكان، تتضمن أعراض غيبوبة السكر في العطش الشديد، وكثرة التبول، والتعب والإرهاق المفاجئ، والغثيان والقيء، وألم في المعدة، والصداع الشديد.

أعراض غيبوبة السكر

وتابع الدكتور إيهاب نبيل، يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى فقدان الوعي في حال إذا لم يحصل الجسم على الجلوكوز حتى يعمل بشكل سريع، لافتا إلى ضرورة قياس نسبة السكر بشكل دوري ومنتظم حتى يتم تلقي الرعاية الصحية المناسبة.

طرق الوقاية من غيبوبة السكر

وأوضح عميد المعهد القومي للسكر، طرق الوقاية من غيبوبة السكر، وقال في حال الإصابة بالسكر لا بد من قياس نسبة الجلوكوز في الدم بشكل دوري واتباع النظام الغذائي الذي وصفه الطبيب بشكل يومي، مؤكدا أن الوقاية السليمة والسلاح الفعال للوقاية من غيبوبة السكر هو القياس المنتظم لنسبة الجلوكوز في الدم والتحكم فيه.

ونصح الدكتور إيهاب نبيل، مرضى السكر بشكل عام ضرورة الانتظام في ممارسة الرياضة كل يوم ربع ساعة على الأقل واتباع نظام غذائي سليم واستشارة الطبيب بشكل دوري لإمكانية تغير العلاج.

وفاة طبيب خلال عمله بغيبوبة سكر أمس في محافظة الغربية

وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية أمس في بيان لها، وفاة الدكتور أحمد واصف، طبيب الباطنة، بغيبوبة سكر خلاله عمله، والتى تضاعفت إلى الإصابة بالتهاب فيروسي في المخ أدت إلى وفاته بعد 3 أيام من الإصابة.