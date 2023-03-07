متحدث «تحيا مصر»: توفير مليوني قطعة ملابس للأسر الأولى بالرعاية

كشف محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، تفاصيل احتفالية «دكان الفرحة» التي نظمها الصندوق، اليوم؛ لرعاية أكثر من 5 آلاف طالب بجامعة عين شمس، من أصحاب الحالات الاجتماعية.

تفاصيل احتفالية تحيا مصر في جامعة عين شمس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر «قناة صدى البلد»، أن معرض دكان الفرحة بجامعة عين شمس؛ يأتي كأول الفعاليات التي ينظمها صندوق تحيا مصر؛ لترجمة الشراكة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية؛ للاستفادة من الملابس التي وفرتها المصلحة، وينفذ من خلالها الصندوق أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية لتوفير مليوني قطعة ملابس للمستحقين.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار تنظيم معارض الدعم الغذائي بجامعات المحافظات؛ للأسر الأولى بالرعاية، واستغلال الشراكة القوية بين الحكومة والصندوق والقطاع الخاص.

وأوضح متحدث صندوق تحيا مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الاحتفالية؛ ترجمة لشراكة الصندوق مع وزارة المالية بشأن مبادرتي دكان الفرحة وأبواب الخير؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن المبادرة مستمرة لمدة 4 أيام في جامعة عين شمس؛ ليختار كل طالب المناسب له من الملابس.

تحيا مصر: تنظيم حملة أبواب الخير في رمضان

ولفت إلى أن الصندوق ينظم حملة أبواب الخير في رمضان؛ تستهدف توفير المواد الغذائية الجافة ووجبات و120 طن من اللحوم؛ لتوزيعها على الصائمين في شهر رمضان المقبل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم.