وزير الري لـ أحمد موسى: نسعى لخلق مليوني فرصة عمل بالمشروعات الزراعية الجديدة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه مشروع الدلتا الجديدة، الذي يوفر 2.5 مليون فدان باحتياج كميات مياه تصل لـ7.5 مليار متر مكعب، والفرق بينها وبين الدلتا القديمة أنظمة ري حديثة ومشروعات عمرانية جديدة.

فرص عمل جديدة بالمشروعات الزراعية

وأضاف وزير الري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يذاع على قناة «صدى البلد»: «نعمل على خلق مليوني فرصة عمل جديدة بالمشروعات الزراعية الجديدة، أي نحو 10 ملايين مواطن، علاوة على تخفيف الضغط السكاني عن الدلتا القديمة، ومهما توسعنا في الأراضي الزراعية ليس لدينا أي مشكلات تتعلق بالمياه».

وأضاف وزير الري: «مصر تحاول الحفاظ على كل قطرة مياه، ونحاول معالجة المياه وتوجيهها في العمليات الزراعية بطريقة آمنة، ولا يوجد لدينا ما يسمى بـ إهدار المياه».

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

وتابع سويلم: «نعيد استخدام مياه الصرف الزراعي ونقلها للأماكن الأخرى عبر مسار 174 كم بالترع المكشوفة والمواسير حفاظا على الأرض والمياه بعدد 12 محطة رفع، وبشأن محطة مياه الحمام، تم ضخ 60 مليار جنيه للمسار الناقل لـ7.5 مليار م3 مياه للمشروعات الزراعية في اليوم الواحد».

ولفت إلى أنه بخصوص مشروع سيوة، كان هناك نزيفا في التربة، والمواطنون اتهموا الوزارة بالتقصير لكن دورنا التوضيح، وقمنا بحلول هندسية علمية لحل أزمة الزراعة في سيوة، وكان من الممكن أن يدمر النخيل حال ترك مشروع تطوير تربة سيوة، والجميع يعلم أن أهالي سيوة يعتمدون على إنتاج التمور.