«الزراعة»: المواشي تخضع لفحص شديد لحماية صحة المواطن المصري

علق الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على الأخبار المتداولة بمنع بعض الدول استيراد اللحوم من البرازيل بسبب مرض جنون البقر، مشددًا على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطن المصري وضمان جودة السلع المقدمة له.

هناك لجنة متخصصة تتابع هذا الأمر

وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه بمجرد الإعلان عن وجود حالة إصابة بجنون البقر في البرازيل، مشيرًا لوجود لجنة مكونة من 17 عالما متخصصا اجتمعت على الفور وتمت متابعة الحالة بشكل لحظي.

وأشار إلى أن حالة جنون البقر التي تم اكتشافها عمرها 9 أعوام، حيث أكد معمل تحاليل متخصص في كندا أنها حالة جنون بقر غير نمطية أي يصيب الأعمار الكبيرة للتغيرات الفسيولوجية نتيجة كبر سنها، مؤكدًا أن مصر تستورد مواشي بأعمار صغيرة لا تزيد عن 4 سنوات.

المواشي الحية تخضع لحجر يصل لـ40 يوما

وشدد القرش على أن هذه الحالة لا يوجد منها أي خطورة، مؤكدًا أننا نستورد لحوما من دولة البرازيل لا تتجاوز نسبتها 7% من إجمالي ما نستورده.

واكد أن المواشي الحية تخضع لحجر يصل لـ40 يوما لتأكيد خلوها من الأمراض، بالإضافة لعمل كل الفحوصات المحجرية عليها.

ولفت إلى أن السلطات المختصة تقوم بعمليات فحص قبل الذبح وأثناء الذبح وبعد الذبح، مشددًا على وجود رقابة قوية من الطب البيطري ولجان الأطباء البيطريين.