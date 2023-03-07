«الزراعة»: حققنا اكتفاء ذاتيا من القمح بنسبة 65%

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الفترة المقبلة ستشهد موسم حصاد القمح، لافتًا إلى أن مصر حققت موسمًا استثنائيًا العام الماضي، إذ وصل حجم التوريد إلى أكثر من 4.2 مليون طن، وهو ما مثّل طفرة كبيرة في عملية التوريد، ووصل الاكتفاء الذاتي إلى أكثر من 65%.

تحديد سعر 1250 جنيها لطن القمح قابلة للزيادة

وأضاف «القرش» في مداخلة هاتفية على القناة «الثانية المصرية»، أن هذا العام يشهد اهتمامًا كبيرًا بزراعة القمح، والدولة كانت حريصة على تشجيع الفلاحين، وجرى تحديد سعر 1250 جنيهًا لتوريد طن القمح، بعد أن كان السعر المقرر قبل بداية الموسم 1000 جنيه، إذ جرى إضافة 250 جنيهًا لتحفيز المزارعين، مؤكدًا أن الدولة ستزيد السعر حال حدوث أي زيادات بالسعر العالمي.

اكتفاء ذاتي يزيد عن 65% من القمح

وأوضح معاون وزير الزراعة أن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية تستهدف تحفيز المزارعيين على زراعة القمح، وزيادة الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا يزيد عن 65% من القمح، موضحًا أن المحصول لا يورد بالكامل إذ يدخل في العديد من الصناعات الأخرى مثل المكرونة والخبز والدقيق.

وتابع: أن الصوامع المصرية وزيادة طاقتها التخزينية أصبحت تستوعب أكثر من 4 ملايين طن، والموسم الماضي جرى توريد 4.2 مليون طن، إضافة إلى وجود جزء من الإنتاج المحلي يدخل ببعض الصناعات الأخرى، ويسهم بصورة غير مباشرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.