«الزراعة»: محطة لإنتاج 7.5 متر مكعب من المياه المعالجة بالدلتا الجديدة قريبًا

قال الدكتور محمد فكري القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود لزيادة المساحات المنزرعة بالأراضي المصرية من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة، مؤكدًا أن اهتمام الدولة بهذه المشروعات كان له أثر إيجابي على الإنتاج الكلي من المحاصيل الزراعية.

استصلاح مساحة تتجاوز الـ2.2 مليون فدان

وأضاف القرش في مداخلة هاتفية على القناة «الثانية المصرية» أن «الدلتا الجديدة» تعد منطقة كبيرة يتم فيها استصلاح مساحة تتجاوز الـ2.2 مليون فدان، متضمنة مشروع مستقبل مصر، لافتًا إلى أنه تم بالفعل تنفيذ البنية التحتية في هذه المناطق، إذ أمن الدولة تقوم الآن بإنشاء محطة لمعالجة المياه الخاصة بالصرف الزراعي، لكي تتمكن الدولة من استخدام المياه لأكثر من مرة، لكون هناك فرصة لتلبية احتياجات المنطقة المائية.

القرش: زراعة 350 ألف فدان من المحاصيل المختلفة

وأوضح معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن محطة معالجة المياه سيتم تفعيلها قريبًا، بطاقة تصل إلى 7.5 متر مكعب من المياه يوميًا، لتكون من أكبر محطات معالجة المياه، مشيرًا إلى الانتهاء من زراعة 350 ألف فدان من المحاصيل المختلفة، وبالتالي أصبحت لدينا فرصة لمزيد من التنمية والتطور بالعملية الإنتاجية وهو ما سينعكس على تحقيق مزيد من الإنتاج وتأمين الأمن الغذائي لمصر، والمواطن المصري الذي يعد أساس الدولة المصرية.