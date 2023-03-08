أول مصرية تسافر للفضاء: وقَّعت على إقرارات مخاطر منها عدم إمكانية العودة للأرض

كشفت المهندسة سارة صبري أول مصرية تصعد للفضاء، معتبرة أنها مسؤولية كبيرة وقعت على عاتقها من أجل تطوير البلاد والتقدم بها، لافتة إلى أنها حاصلة على بكالوريوس الهندسة شعبة ميكانيكا وسافرت للخارج وحصلت على درجة الماجستير في هندسة الطب الحيوي.

كواليس اختيارها للمشاركة في رحلة للفضاء

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنها بعد دراسة الهندسة الطبية أيقنت أنها قد يكون لها دور في مجال الفضاء.

وتحدثت سارة صبري عن كواليس اختيارها للمشاركة في رحلة للفضاء، مشيرة إلى أنهم اختاروها من الآلاف، لافتة إلى أنها ترشحت للسفر للفضاء بسبب مشاركتها في أحد البرامج التدريبية بعنوان «فضاء من أجل الإنسانية»، مؤكدة أنه البرنامج الأول من نوعه لاستكشاف الفضاء.

تدرس الدكتوراه ووكالة ناسا تمول رسالتها

وأشارت إلى أنها كانت سعيدة حينما تلقت اتصالا يخبروها فيه أنه تم اختيارها للسفر للفضاء وخضعت لتدريبات كثيرة، لافتة إلى أنهم اختاروا من لديه القدرة على القيادة، مضيفة أنها تنظم في الخارج منذ 5 سنوات، مؤكدة أنها وقعت على إقرارات كثيرة بما فيها احتماليات التعرض للمخاطر ومنها عدم إمكانية عدم الرجوع للأرض.

وأكدت أنها كانت تعلم جيدًا مخاطر السفر للفضاء رغم التأمين الكبير، مشيرة إلى أنها لو سافرت كوكب المريخ فمن المحتمل ألا تعود مرة أخرى، لافتة إلى أنهم لو عرضوا عليها السفر للمريخ وعدم العودة للأرض مرة أخرى فإنها ستوافق.

ولفتت إلى أنها لا تعمل مع ناسا نظرًا لأنها لا تحمل الجنسية الأمريكية، مشيرة إلى أنها حاليًا باحثة دكتوراه وتمول وكالة ناسا رسالة الدكتوراه الخاصة بها عن بدل الفضاء.