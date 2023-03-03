رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محافظ الجيزة يوجه باستغلال الأراضي الفضاء لإنشاء ساحات انتظار

كتب:

سلامة عامر
03:47 م | الجمعة 03 مارس 2023
محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على المتابعة الميدانية لحالة النظافة والإشغالات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب.

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، أن المحافظ تفقد حالة النظافه بشوارع النيل والتحرير، ووجه رئيس حي الدقي بالتنسيق مع أصحاب الأراضي الفضاء لاستغلالها ساحات انتظار للقاطنين بالمناطق.

شفط المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه

كما تفقد محافظ الجيزة خلال جولته، ميدان الوحدة الأفريقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الأرصفة بعدد من متفرعاته، ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع رشدان، وشفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم إعاقه الحركة المرورية.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات

وشدد المحافظ على رئيس حي الدقي، بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومنع التعديات للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم والمقاهي بشوارع سليمان جوهر ومتفرعاته والتحرير والسودان، وعرض تقرير يومي بنتائج الحملات.

تكثيف حملات التجريد ورفع المخلفات بالشوارع

وكلف المحافظ، رئيس هيئة النظافة، بتكثيف حملات التجريد ورفع المخلفات بالشوارع الجانبية والمتفرعات، وأن تكون الورديات على مدار اليوم.

اقرأ المزيد:

محافظ الجيزة يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال الرصف قبل الاستلام

محافظ الجيزة يقدم بيانا تفصيليا بعدد مواقف السرفيس أمام «محلية النواب»

محافظ الجيزة يفتتح معرض «أهلا رمضان» في المنيب بتخفيضات 30%

محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لـ3 معارض أهلا رمضان.. أسعار مخفضة

محافظ الجيزة: رفع 650 طن مخلفات أسفل الدائري في العمرانية

محافظ الجيزة يتابع أعمال توسعات الطريق الدائري بالمريوطية

محافظ الجيزة يتابع استعدادات الأحياء والمراكز للتعامل مع تقلبات الطقس
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.