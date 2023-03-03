محافظ الجيزة يوجه باستغلال الأراضي الفضاء لإنشاء ساحات انتظار

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على المتابعة الميدانية لحالة النظافة والإشغالات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب.

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، أن المحافظ تفقد حالة النظافه بشوارع النيل والتحرير، ووجه رئيس حي الدقي بالتنسيق مع أصحاب الأراضي الفضاء لاستغلالها ساحات انتظار للقاطنين بالمناطق.

شفط المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه

كما تفقد محافظ الجيزة خلال جولته، ميدان الوحدة الأفريقية لمتابعة أعمال رفع كفاءة الأرصفة بعدد من متفرعاته، ووجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي بسرعة إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع رشدان، وشفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم إعاقه الحركة المرورية.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات

وشدد المحافظ على رئيس حي الدقي، بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومنع التعديات للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم والمقاهي بشوارع سليمان جوهر ومتفرعاته والتحرير والسودان، وعرض تقرير يومي بنتائج الحملات.

تكثيف حملات التجريد ورفع المخلفات بالشوارع

وكلف المحافظ، رئيس هيئة النظافة، بتكثيف حملات التجريد ورفع المخلفات بالشوارع الجانبية والمتفرعات، وأن تكون الورديات على مدار اليوم.