«إعلام المتحدة» في صدارة تغطية قضايا المناخ.. «الوطن» أعلى المواقع و«إكسترا نيوز» في القنوات

كشفت كلية الإعلام في جامعة بني سويف، عن نتائج رصد تناول قضايا المناخ في الإعلام المصري لعام 2022، بعد حصر شامل لجميع المواد الإعلامية في البوابات الصحف والمواقع الإخبارية والفضائيات المصرية، وبيّن الرصد أنّ بوابة جريدة الوطن، احتلت المركز الأول بين معدلات النشر، بينما جاءت قناة إكسترا نيوز، كأكثر فضائية تعرّضت لقضايا المناخ في 2022.

وأوضحت جامعة بني سويف في بيان عنها، أنّ وحدة الرصد الإعلامي في كلية الإعلام بجامعة بني سويف، بقيادة الدكتورة شاهندة عاطف، مدير الوحدة، نظمت احتفالية لإعلان نتائج الرصد لقضايا المناخ في الإعلام المصري لعام 2022، بحضور مدير عام الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

7555 مادة إعلامية لقضايا المناخ خلال 2022

وأضافت الجامعة في بيان، أنّ التقرير رصد مؤشرات 7555 مادة إعلامية، تنوعت بين مواد مقروءة ومرئية وإعلانات لقضايا المناخ، في الفترة الزمنية من 1-1-2022 حتى 31-12-2022.

وأكد البيان أنّه على مستوى بوابات الصحف والمواقع الإخبارية، جرى رصد 6557 مادة صحفية، وتصدّر موقع جريدة الوطن الترتيب الأول بنسبة 17%، أما على مستوى الفضائيات المصرية، فجرى رصد 928 مادة تليفزيونية، حيث تصدّرت قناة Extra News الترتيب الأول لأعلى معدل تغطية لقضايا المناخ بنسبة 22.6%.

Cop27 ابرز قضايا المناخ تناولها الإعلام المصري 2022

وجاءت أبرز قضايا المناخ في الإعلام المصري، والتي أظهرتها مؤشرات الرصد قمة المناخ Cop27 في الترتيب الأول، يليها «الطقس، والاحتباس الحراري، والطاقة، والوعي المناخي، والأزمات البيئية، وإعادة التدوير، والجفاف والتصحر، والتلوث، والاقتصاد الأخضر، والانبعاث الحرارى، وقطع الأشجار، والصناعات المنزلية، والثروات الطبيعية».