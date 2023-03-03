«السياحة» تستعد للمشاركة في معرض برلين العالمي الثلاثاء

يستعد القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص للمشاركة بمعرض برلين السياحي «itb» أهم المعارض السياحية في العالم والذى تستضيفه العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

وقال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن العاملين بالقطاع السياحي المصري يعولون بشكل كبير على المعرض لإجراء تعاقدات واتفاقات مع وكالات السياحة الألمانية لجلب السياح الألمان لزيارة مصر خلال الشهور المقبلة.

زيادة في أعداد السياح الألمان الوافدين لمصر خلال الصيف

وأضاف لـ«الوطن»، أن كل المحادثات التي تمت مع شركات السياحة الألمانية خلال الفترة الماضية، أكدت أن هناك تدفقات سياحية المانية ستفد لمصر خلال الصيف المقبل، لافتا إلى أن الفنادق وشركات السياحة المصرية ستسعى من خلال مشاركتها بمعرض برلين السياحي لزيادة أعداد السياح الألمان الوافدين لمصر خلال العام الجاري، فضلا عن إبرام تعاقدات مستقبلية لقدوم السياح الألمان لمصر حتى عام 2024.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال 2022

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إلى أن ألمانيا احتلت المركز الأول العام الماضى كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر.

وتابع: وفقا للتعاقدات التي تم إبرامها مع شركات السياحة الألمانية والحجوزات المتوقع إبرامها خلال معرض برلين السياحي، فإن المانيا ستحتل أيضا المركز الأول عالميا في إرسال السياح إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن غالبية السياح الألمان الوافدين لمصر يحرصون على الإقامة بالغردقة خلال فترة زيارتهم.

وأوضح أن الهيئة العامة لتنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، ستشارك بجناح مميز في معرض برلين السياحي «itb» مساحته 1200 متر، لافتا إلى أن المعرض يشارك به نحو 180 دولة ويصل عدد العارضين به لنحو 10 آلاف عارض، كما يبلغ عدد الزائرين له نحو 160 ألف زائر بينهم 113 ألفا و500 زائر مهني متخصص، فضلا عن 5 آلاف صحفي و400 مدون ويبلغ مساحة المعرض 160 ألف متر مربع.