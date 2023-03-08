تفاصيل عقوبة المتهمة بالتسبب في وفاة طفلتها بمدينة 15 مايو

خضعت المتهمة بقضية التسبب في وفاة طفلتها بمدينة 15 مايو، لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقوالها في التهم المنسوبة إليها، وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة ربة منزل مقيمة بمدينة 15 مايو في القاهرة، تسببت في وفاة طفلتها الرضيعة، بسبب الإهمال، إذ أعطتها طعاما وهي رضيعة، وفي عمر لا يسمح لها بتناول ذلك.

ضبط المتهمة

تلقي قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من المستشفى العام، مفاده استقبال جثة طفلة رضيعة تدعى «ج. خ»، متوفاة جراء إصابتها بحالة إعياء شديدة، ويرجح وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة المجني عليها بحالة إعياء، بسبب تعرضها للإهمال علي يد والدتها، وعقب تقنين الاجراءات جرى استهداف المتهمة وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبطها، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

محام يكشف العقوبة: تصل للإعدام

من جهته، أوضح المحامي محمود عبدالله، خلال حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات المصري، موضحا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام؛ إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».