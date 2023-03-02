تحليل البصمة الوراثية للمتهمة بإلقاء جثة طفلة في صندوق قمامة بعين شمس

قررت النيابة العامة عرض المتهمة بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في صندوق قمامة بمنطقة عين شمس، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل البصمة الوراثية، لبيان صلة القرابة التي تجمعها بالطفلة.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة الطفلة، لمعرفة إذا كانت الوفاة طبيعية أم توجد شبهه جنائية، وكذلك تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك ملقاة في أحد صناديق القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة.

كما تبين وجود الحبل السري، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

التحريات

وكشفت التحريات من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، أن سيدة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات ورصدته كاميرات المراقبة، اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.