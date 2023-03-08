قطع التيار الكهربائي عن الغردقة لمدة 5 ساعات غدًا

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الخميس، لمدة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء، عن منطقة مبارك 6 جنوب المدينة؛ لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن الغردقة

وقال مسؤولو شركة كهرباء الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، إنه يتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بشكل دوري بالتنسيق مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر.

توصيل كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة في رأس غارب

وشهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بدء توصيل كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة لمنطقتي الإيمان والتلفزيون تمهيدا لإنارتها بعد الانتهاء من أعمال الرصف وتركيب البردورات تحت إشراف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب.

من جانبه، كلف رئيس مدينة رأس غارب قسم الكهرباء، بحصر كشافات أعمدة الإنارة التالفة بجميع مناطق رأس غارب تمهيدا لتغييرها وتركيب كشافات إنارة جديدة طبقا الخطة الموضوعة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.