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فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في حي الجناين بالسويس للصيانة غدا

كتب:

حمدى عبد الله
07:42 م | الإثنين 06 مارس 2023
فصل التيار الكهربائي

فصل التيار الكهربائي

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء عن مناطق بالقطاع الريفي بالمحافظة، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بمنطقة قرية عامر.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وذكر البيان الصادرعن حي الجناين بمحافظة السويس، أنه وفقاً لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات بمنطقة قرية عامر.

المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي 

وأوضح بيان الحى أن المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي عن القطاع الريفي فى محافظة السويس هي مناطق قرية عامر بالكامل، وقرية 46 البر الغربي وعمارات محمد فريد، ومكتب البريد والوحدة الصحية و3 أفران ومكتب التموين ومحطة الصرف وبنك الزاعي وإدارة الشؤون بقرية عامر.

يذكر أنه تم الانتهاء من إجراء الصيانة بمحولات منطقة أبو عارف، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لقرى الشعراوية وكوبري الجوهري وأم ملكة وأبو عارف وأبو عثمان ومعبر الكراني وسكة الزراعة وإبراهيم هلال.

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بقلم حمدى عبد الله