خريطة فصل التيار الكهربائي في المحافظات اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين عن محطة محولات سبرباي طنطا قطاع كهرباء غرب الغربية وحددت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 8 صباحا للساعة 1 ظهرا.

ويجرى فصل التيار الكهربائي عن مناطق محلة منوف والتلفزيون ونواج ومصنع العلف، للصيانة الدورية التي تعتمدها الشركة لصيانة المحطات ومغذيات الكهرباء بالتناوب على مدار الشهر.

فصل التيار الكهربائي

كشفت شركة شمال الدلتا لقطع الكهرباء عن قطع الكهرباء اليوم الإثنين عن عدة مناطق في 3 محافظات تابعة للشركة، الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ للصيانة الدورية التى تعتمدها الشركة لصيانة محطات ومغذيات الكهرباء وحددت الشركة أماكن قطع الكهرباء اليوم كالتالي:

أماكن فصل التيار الكهربائي

الدقهلية: فصل التيار الكهربائي عن مدن المنصورة وكوم النور والسنبلاوين ونبروة بلقاس ودكرنس والمنزلة ومنية النصر وذلك بقرى عامر أبو قاسم والرزقة والدمايرة ووزير وجمالية والعزبة الحمراء وابو همالة والسواحين والجزيرة والقباب الكبرى وكفر عبد المؤمن وكفر القباب والنسايمة والروضة والسحروة وعزبة مؤمن وعزبة خالد وعزبة ديبالة وكفر علام وبرمبال القديمة والرياض ونقيطة وميت محسن وكفر بهيدة وهيرساندى ومؤمن.

دمياط: قطع التيار الكهربائى عن مدن كفر البطيخ والروضة والشعراء بقرى التضامين والسواحل والميناء والعدانية والبستان وكفر البستان.

كفر الشيخ: قطع الكهرباء عن مدن غرب كفر الشيخ ودنوب دسوق والرياض والبرلس ومطوبس بقرى صندلا وكفر العرب وقرية المجد وقرية بر بحرى وقرية القنال.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

حددت شركة شمال الدلتا للكهرباء مواعيد قطع الكهرباء عن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

صرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج بقطع التيار الكهربائى عن عدة مناطق بالمركز اليوم الأثنين وفقا للإشارة الواردة من هندسة كهرباء ساقلتة لإدارة الأزمات بالوحدة، تفيد بفصل لوحة توزيع كهرباء ساقلتة رقم 1 لأعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء التى تطبقها الشركة.

مواعيد قطع الكهرباء

وحددت الإشارة مواعيد فصل التيار الكهربائى بداية من الساعة 10صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، ووضحت الإشارة أماكن قطع الكهرباء اليوم فى مدينة ساقلتة وقرية الطوايل وقرية سفلاقو قرية العوامية وقرية القرامطة.

نصائح عند فصل التيار الكهربائي

وتهيب شركات الكهرباء بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم الإثنين قضاء احتياجاتهم بخلاف فترة الانقطاع وللمواطنين أصحاب المستشفيات والمخابز والمحال الخدمية توفير مغذى بديل فترة الانقطاع.