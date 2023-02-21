3 نوات تضرب المحافظات الساحلية خلال 27 يوما متبقية في فصل الشتاء

كشف الدكتور عبدالله علام، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ الأسبق، وعضو الجمعية العامة للجغرافيين وجغرافيا البيئة والمسطحات المائية، أن 3 نوات تضرب محافظات مصر خلال 27 يوماً المتبقية في فصل الشتاء بالوجهين البحري والقبلي، التي تكون ممطرة وخاصة على المدن الساحلية بالوجه البحري، كما تكون سرعة الرياح شديدة للغاية وبعضها محملة بالأتربة والرمال.

3 نوات تضرب محافظات مصر

وأوضح «علام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أول تلك النوات هي نوة السلوم، التي تبدأ يوم 2 مارس المقبل وهي مدتها يومان ممطرة واتجاه الرياح بها جنوبية غربية، ثم نوه الحسوم، وهي نوة عاصفة ومحملة بالرمال والأتربة التي تبدأ يوم 9 مارس من الشهر المقبل ومدتها 7 أيام ممطرة واتجاه الرياح جنوبية غربية، ثم أخيراً نوة الشمس الكبيرة التي تبدأ من 18 مارس الشهر المقبل، وهي مدتها يومان ممطرة واتجاه الرياح شرقية.

نوة الحسوم أتربة ورمال وارتفاع أمواج

وأشار«علام»، إلى أن نوة الحسوم هي الأكثر برودة وبها رياح عاتية محملة بالأتربة، كما تكون سرعة الرياح بها شديدة للغاية وتؤثر على ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، وحركة الصيد به وأمطار غزيرة.