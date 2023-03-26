توصل بالسلامة.. اربط حزام الأمان جيدًا لتجنب الغرامة

توجه الإدارة العامة للمرور، بشكل دائم نصائح لابد من مراعاتها أثناء قيادة السيارة بالشوارع والطرق السريعة لتجنب وقوع أي حوادث ولضمان وصول قائدي السيارة بالسلامة إلى الأماكن التي يقصدونها دون وقوع أي حوادث.

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

ربط حزام الأمان جيدًا

ومن بين تلك النصائح التي يجب على قائدي السيارات اتباعها أثناء القيادة على الطرق والمحاور الرئيسية، هي ضرورة ربط حزام الآمان جيدًا أثناء قيادة السيارة لتجنب وقوع أي حوادث، كما أنه يجب على الراكب المجاور لقائد السيارة الالتزام بربط حزام الأمان.

مخالفة عدم ربط حزام الأمان

وقد حدد قانون المرور الجديد مخالفة في حالة عدم ربط حزام الأمان بالنسبة للسائق أو الراكب المجاور للسائق، حيث أوضح قانون المرور أن غرامة عدم إرتداء السائق أو الشخص المجاور له لحزام الأمان تكون 100 جنيه كحد أدنى و300 جنيه كحد أقصى.

خدمات موقع وزارة الداخلية

وفي سياق متصل، تقدم وزارة الداخلية عددًا من الخدمات المرورية للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، حيث تقدم خدمة تجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط، وفي الخطوة التالية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، والضغط على أيقونة «دليل الخدمات» وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، ومن بين تلك البيانات التي يتم إدخالها «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.