بطلة المصارعة المصرية: القيادة السياسية مهتمّة بتنمية المرأة المصرية رياضيا

قالت سمر حمزة، بطلة المصارعة المصرية، إنّ القيادة السياسية مهتمّة بتنمية المرأة المصرية في المجال الرياضي، خاصة في الألعاب الفردية، كما نجحت الفتيات في تحقيق نتائج رائعة في هذه الرياضات.

سمر حمزة: في المصارعة أصبحنا أبطال عالم وأوليمبيين

وأضافت بطلة المصارعة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني: «في المصارعة أصبحنا أبطال عالم وأولمبيين نتيجة الاهتمام والتدريب والعمل الجاد والشاق».

سمر حمزة: هدفي في التمرين هو أن أصبح الأفضل

وفيما يخص كونها أول لاعبة مصرية تخوض نهائي بطولة العالم للمصارعة، قالت: «هدفي في التمرين أن أصبح الأفضل، وعندما حصلت على ميدالية في بطولة العالم العام قبل الماضي كنت أول فتاة تحصل على ميدالية منذ 15 عاما، وذلك على مستوى الذكور أيضا، وليس البنات فقط، فقد كانت آخر ميدالية حققتها مصر في عام 2006، وصممت في العام الماضي على التأهل لبطولة العالم مرة أخرى وحصلت على ميدالية فضية، والآن أصبحت المصنفة الأولى عالميا».