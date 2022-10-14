وزير الشباب محافظ الجيزة يشاركون 2000 شاب في أطول مسيرة شبابية بعلم مصر

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في الاحتفالية التي أقامتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة احتفالا بالذكرى 49 لنصر أكتوبر العظيم، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة.

أطول مسيرة شبابية

واشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن الاحتفالية بدأت بمشاركة وزير الشباب ومحافظ الجيزة في أطول مسيرة شبابية بعلم جمهورية مصر العربية من نهاية سور مول مصر وحتى مدينة مبارك التعليمية، حيث بلغ طول العلم 1200 متر ويحمله 2000 شاب وفتاة من شباب الجيزة.

فقرات غنائية واستعراضية لفرق طلائع المحافظة

وشهدت الاحتفالية تكريم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، والعديد من الفقرات الغنائية والاستعراضية لفرق طلائع المحافظة، والتى لاقت إشادة وثناء من قبل الحاضرين.

الحفاظ على الوطن وأراضيه

وأكد صبحي، أن احتفال الشباب بذكرى انتصارات أكتوبر دليل على حبهم لوطنهم وانتمائهم، مقدماً التهنيئة للشعب المصرى بمناسبه تلك الذكرى، مشيراً إلى أن رجال القوات المسلحة دائما يبذلون كل ماهو غال وثمين من أجل الحفاظ على الوطن وأراضيه.

ذكرى أعظم انتصار شهده العالم

وخلال كلمته، قدم محافظ الجيزة أسمى معاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، معربا فيها عن أسمى آيات التقدير لرجال القوات المسلحة، وما سجلوا من صفحات البطولة والفداء لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد محافظ الجيزة أن حرب أكتوبر المجيدة كانت وما زالت ذكرى أعظم انتصار شهده العالم للتأكيد بأن الشعب المصري، يدافع عن كرامته حتى الموت حبًا وفداءً لمصرنا الغالية، مشيراً إلى أن «انتصار مصر في حرب أكتوبر العظيم لم يكن وليد الصدفة بل نتج عن ملحمة وطنية عظيمة تكاتف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحدة، لاسترداد سيناء الغالية والدفاع عن كرامة الوطن».

علامة مضيئة وبارزة في تاريخ مصر

وأشاد المحافظ بدور الجيش في الحفاظ على أرض الوطن حرة مستقرة وآمنة في السلم والحرب، مؤكدا أن انتصارات أكتوبر العظيمة ستظل تبعث الأمل والفخر لكل مصري كعلامة مضيئة وبارزة في تاريخ مصر والعالم أجمع.