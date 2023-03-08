«الشباب والرياضة» بالإسكندرية تنظم ورش عمل لتمكين المرأة اقتصاديا

تنفذ مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية، خطة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا كأحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة، لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة لا تحتاج إلى جهد كبير أو مكان لإقامة المشروع ويمكن أن تنفذ مثل هذه المشروعات من داخل منزلها.

ورشة عمل شغل المكرمية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن أندية الفتاة والمرأة أعدت ورشة عمل لتعليم المرأة السكندرية مشروعات صغيرة، تدر دخلا لها ومنها المشغولات اليدوية كشغل المكرمية وغيرها، بالتعاون مع اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

التأهيل لمشروعات للفيات

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، أن نادي المرأة والفتاة نفذ خلال شهر مارس الجاري عدة ورش عمل حول تعليم الصناعات والمشغولات اليدوية للسيدات والفتيات داخل قاعة التدريبات بمديرية الشباب بالإسكندرية، والاستغلال لطاقة المرأة وتأهيلها في إيجاد فرصة عمل من خلال مشروع خاص بها يكون انطلاقه لمساعدة نفسها وأسرتها.

توسيع الفرص الاقتصادية

وأضافت وكيل شباب الإسكندرية: «أننا مستمرون في خطه تمكين المرأة اقتصاديا وتنظيم ورش عمل لتعليم الفتيات وتأهيلهن لإنشاء مشروعات صغيرة يعملن من خلالها، وتحقق عائدا اقتصاديا لهن وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة؛ لمساعدة المرأة على تحقيق ذاتها وإنشاء مشروعات تتناسب مع قدرتها والعمل على تنميه مهاراتها بشكل مستمر طبقا لخطة ورؤية الدولة 2030».