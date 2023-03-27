توصل بالسلامة.. حدد مسافة مع السيارة المجاورة للحفاظ على حياتك

أثناء قيادتك للسيارة في الشوارع والطرق السريعة لابد من اتباع عدد من النصائح للحفاظ على حياتك وحياة من معك بالسيارة، ولتجنب وقوع أي حوادث وضمان الوصول بالسلامة إلى الأماكن التي تقصدها دون تحرير أي مخالفات مرورية ضدك.

وأطلقت «الوطن»، سلسلة «توصل بالسلامة»، وذلك بهدف توعية قائدي السيارات بالنصائح الواجب اتباعها أثناء قيادة السيارة، تفاديا لوقوع الحوادث، وفي إطار دورها الخدمي.

الالتزام بقوانيين السير ومسافة فاصلة

ومن بين تلك النصائح التي يجب اتباعها أثناء قيادتك للسيارة، الالتزام بقواعد المرور وقوانين السير، حتى لا يتم تحرير مخالفة مرورية ضدك أثناء قيادة السيارة، فلابد أن تحدد مسافة فاصلة بين سيارتك وبين السيارة المجاورة مع الالتزام بالحد الأقصى لسرعة سيارتك والالتزام بإشارات المرور.

خدمات تقدمها وزارة الداخلية للمواطنيين

وفي سياق متصل، تقدم وزارة الداخلية، عددًا من الخدمات المرورية للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، حيث تقدم خدمة تجديد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة مركبة، وبدل فاقد رخصة قيادة، وبدل تالف رخصة قيادة، والاستعلام عن المخالفات المرورية.

ويمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط، وفي الخطوة التالية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، والضغط على أيقونة «دليل الخدمات» وفي خانة المرور تقوم بالضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية»، ومن بين تلك البيانات التي يتم إدخالها «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.