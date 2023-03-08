رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق في حادث قطار قليوب

كتب:

محمد عيسى
10:29 ص | الأربعاء 08 مارس 2023
المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية

المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في حادث خروج قطار ركاب يحمل رقم 557 عن مساره بمحطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، والذي وقع في تمام الساعة 7:20 دقيقة مساء أمس الثلاثاء.

وأسفر حادث قطار قليوب، عن عدد من الوفيات والمصابين، بخلاف وقوع تلفيات بجسم القطار والمحطة من جراء الحادث.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن رئيس الهيئة كلف النيابة الإدارية بالقسم الثاني في شبرا الخيمة، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث.

اقرأ المزيد:

النيابة الإدارية تحيل ممرضة إلى المحاكمة العاجلة بسبب «عملية ختان»

بدء تلقي طلبات التسجيل في وظيفة النيابة الإدارية اليوم

شروط وخطوات التقديم في مسابقة وظائف معاون النيابة الإدارية: للأقل من 30 عاما

النيابة الإدارية تعلن موعد فتح باب التقديم لوظيفة معاون لدفعة 2022
محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.