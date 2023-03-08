عاجل.. النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق في حادث قطار قليوب

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في حادث خروج قطار ركاب يحمل رقم 557 عن مساره بمحطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، والذي وقع في تمام الساعة 7:20 دقيقة مساء أمس الثلاثاء.

وأسفر حادث قطار قليوب، عن عدد من الوفيات والمصابين، بخلاف وقوع تلفيات بجسم القطار والمحطة من جراء الحادث.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن رئيس الهيئة كلف النيابة الإدارية بالقسم الثاني في شبرا الخيمة، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث.