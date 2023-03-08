«الصناعات الغذائية» تتوقع تراجع أسعار 8 سلع استراتيجية عالميا بحلول مايو

توقعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، هبوط أسعار العديد من السلع الاستراتيجية بحلول الشهرين المقبلين، إذ شملت القائمة السكر الخام والقمح والذرة الصفراء والأرز وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس والبُن والشاي.

أسباب تراجع السلع عالمياً

الأسباب التي ساقها تقرير «الغرفة» لتراجع الأسعار، تضمنت وفرة المعروض العالمي، وارتفاع معدلات التصدير وتراجع عملات الدول المصدرة أمام الدولار الأمريكي، وضعف الطلب العالمي على بعض السلع.

السكر الخام والقمح والذرة الصفراء

بحسب تقرير «الغرفة» فبراير 2023 والذي جاء مستنداً لتوقعات البنك الدولي ومؤشر منظمة الأغذية «الفاو»، فإن المتوقع للسكر الخام الذي سجل 471 دولارا للطن في فبراير 2022 بتراجعه لـ461 دولارا بحلول مايو المقبل، ومن المتوقع أيضاً تراجع القمح صوب 267.5 دولار أمريكي من 282 دولار في فبراير، وسيتراجع سعر الذرة الصفراء لـ251.8 دولار بحلول الشهر بعد القادم من 264 دولار الشهر الماضي.

الأرز وزيت الزيتون والشاي والبُن

أضاف تقرير غرفة الصناعات الغذائية، أن الأرز غير المقشور سيتراجع 3 دولارات من 385.9 دولار في فبراير لـ382.5 دولار في مايو.

ولفت التقرير إلى تراجع زيت الزيتون البكر بأنواعه ودراجاته، ليسجل 5.217 يورو للطن في مارس الجاري من 5.224 يورو في فبراير، وأوضح أنه بحلول مايو المقبل، سيتراجع سعر البُن صوب 4.96 دولار أمريكي للكيلو جرام الواحد من 5.17 دولار في فبراير، وكذلك الشاي 2.70 دولار للكيلو الواحد من 2.77 دولار.