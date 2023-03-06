إقبال على المشروبات الباردة قبل أيام من حلول رمضان.. التمر من الأكثر مبيعا

تشهد الأسواق إقبالًا على شراء مشروبات رمضان التي لا غنى عنها على مائدة الإفطار في رمضان، إضافة إلى طرح عروض مخفضة على المشروبات من جانب السلاسل التجارية يزيد إقبال المواطنين على الشراء.

إقبال المواطنين على شراء مشروبات رمضان

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر، قال تجار إن كل الأسواق تشهد الفترة الحالية إقبالًا من جانب المواطنين على شراء مشروبات رمضان، قبل أيام من استقبال الشهر الكريم، وتختلف أسعار المشروبات وفقًا للنوع والكمية التي يريدها المواطنون.

وقال الحاج يوسف أسعد، أحد تجار الجملة، إنّ الأسواق بدأت في عرض مشروبات رمضان منتصف الشهر الماضي، وبدأ الإقبال على الشراء آواخر الشهر نفسه، ويعتبر التمر الهندي والسوبيا والكركدية وقمر الدين من الأكثر مبيعًا.

عروض مخفضة على المشروبات الرمضانية

وأوضح أسعد أن أسعار الجملة تختلف عن القطاعي ومن المتعارف عليه أن أسواق الجملة تطرح أسعارًا مخفضة عن المحلات التجارية الخاصة إضافة إلى تقديم بعض السلاسل التجارية لعروض، خلال الفترة الحالية، بمناسبة حلول شهر رمضان

أسعار مخفضة بـ«أهلًا رمضان»

وفي السياق ذاته، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية في تصريح لـ«الوطن»، إن الأسواق غنية بكل السلع الغذائية الأساسية حيث إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن قبل حلول شهر رمضان مع إقبال المواطنين على الشراء خاصة شراء مشروبات رمضان.