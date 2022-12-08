توقعات أمريكية باستمرار التضخم 2023.. رؤية ضبابية للاقتصاد العالمي

لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2023 غير مؤكدة بسبب التضخم، وظروف السياسة النقدية ورفع البنوك المركزية لسعر الفائدة، إلى جانب الاضطرابات التجارية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.

مبادرة الممر الآمن للحبوب من أوكرانيا

أحدث التقارير الدورية للوزارة، قالت إن مبادرة الممر الآمن للحبوب من أوكرانيا المعروفة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود لا تزال مفتوحة حيث جرى تمديدها 120 يومًا بعد تاريخ انتهائها الأصلي في 19 نوفمبر 2022، وأن ضغوط سلسلة التوريد تراجعت إلى حد كبير، وانخفضت أسعار الشحن الفوري بشكل كبير من أعلى مستوياتها في سبتمبر 2021.

لكن رغم ذلك لا يزال التضخم مصدر قلق عالمي للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، حيث تواصل دورات التشديد النقدي الخاصة بهم لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.

النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

وخفضت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقريرها، النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة في عام 2022 إلى 1.7% من التقدير السابق 2.3%، حيث لا يزال التضخم المرتفع فوق المستهدف مصدر قلق كبير.

وقالت إنه من المتوقع أن تبلغ صادرات الحبوب والأعلاف الأمريكية للعام المالي المقبل، 46.2 مليار دولار، بانخفاض 300 مليون دولار عن توقعات شهر أغسطس، حيث أدى انخفاض الذرة والذرة الرفيعة والأرز إلى تعويض ارتفاع طفيف في القمح والأعلاف، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات الذرة 18.5 مليار دولار بانخفاض 600 مليون دولار عن أغسطس.

صادرات الأعلاف

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات الأعلاف 10.6 مليار دولار، بزيادة 100 مليون دولار عن أغسطس، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات القمح 8.1 مليار دولار، بزيادة 300 مليون دولار عن التوقعات السابقة، بينما من المتوقع أن تنخفض صادرات الأرز بمقدار 200 مليون دولار لتصل إلى 2 مليار دولار نتيجة ضعف المبيعات إلى الأسواق الكبرى في أمريكا الشمالية.