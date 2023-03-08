شهر رمضان ينعش الطلب على التمور.. وشعبة العطارة: الكيلو يبدأ من 12 جنيها

تشهد الأسواق إقبالًا متزايداً على شراء جميع أنواع التمور مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتقديم بعض تجار الجملة والسلاسل التجارية الكبرى عروضًا مخفضة على التمور مما يزيد نسبة إقبال المواطنين على الشراء.

إقبال على شراء التمور

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الأزهر، قال تجار إنَّ هناك إقبالاً ملحوظًا الفترة الحالية على شراء جميع أنواع التمور استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، إذ تختلف أسعار التمور وفقًا للنوع والمتجر.

وقال الحاج إسماعيل شبانة أحد تجار الجملة إنَّ الأسواق بدأت طرح التمور منذ بداية شهر فبراير الماضي بأسعار تختلف وفقاً لكل نوع ومتجر وبدأ اهتمام المواطنين بالأنواع والأسعار منتصف الشهر نفسه، ويزداد الفترة الحالية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

عروض مخفضة على التمور

وأضاف «شبانة»، أنَ أسعار التمور في أسواق الجملة تختلف عن «القطاعي»، إذ تشهد أسواق الجملة اقبالاً أكثر بكثير نظراً لأن الأسعار بها مخفضة بالإضافة إلي تقديم بعض التجار عروضاً على التمور، ويبلغ سعر الكيلو 42 بدلًا من 47 جنيهًا ونوعاً آخر 700 جرام بسعر 35 بدلاً من 38 جنيهًا.

وأوضح أنَّ بعض السلاسل التجارية تقدم عروضاً مخفضة الفترة الحالية على التمور بمناسبة حلول شهر رمضان، إذ يبلغ سعر كيلو البلح سكوتي 27 جنيهًا بدلاً 39 جنيهًا، وكيلو بلح شامية معبأ 16 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا ،وعلبة تمر 500 جرام 99 جنيهًا بدلًا من 119 جنيهًا، بينما يبلغ سعر تمر الواحات 700 جرام 38 جنيهًا، بدلًا من 49 جنيهًا، ويسجل البلح السيوي 400 جرام 59 جنيهًا بدلاً من 69 جنيهًا.

وأشار إلى أنَّ الحكومة دشنت منذ عدة أشهر معرض «أهلًا رمضان» في العديد من المحافظات، إذ يطرح بها كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة ويتراوح سعر التمر النصف جاف بين 12 و28 جنيهًا.

استقرار أسعار التمور

ومن جهته، قال مجدي توفيق نائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لـ«الوطن» إنَّ السوق المحلية غنية بكل أنواع التمور مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وإقبال المواطنين على الشراء مستمر ويزداد الفترة الحالية، موضحًا أنَّ سعر كيلو التمر المحلي يبدأ من 30 جنيهًا وكيلو المستورد 200 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو البلح الأسواني في الأسواق من 30 جنيهًا إلى 80 جنيهًا وفقًا للنوع.