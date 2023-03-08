عراقي يجمع مليون قلم نادر.. جولة لمراسل «القاهرة الإخبارية» في مكتبته

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا عن جامع أقلام عراقي حيث تحوي مكتبته على أكثر من مليون قلم نادر، حيث جاء علي المندلاوي، أقدم جامع أقلام للسوق عام 1985، وكان يبيع الأقلام في الشارع، إلى أن أصبح يمتلك مكتبة، وفق تقريره مع القناة.

وقال التقرير: «وراء كل قلم من هذه الأقلام قصص كثيرة، بعضها حزين والبعض الآخر سعيد، وهناك أقلام رسمت قصص خذلان وتفاؤل»، يوضح علي المندلاوي، جامع الأقلام، أن كل هذه الأقلام جمعت خلال سنوات طويلة: «جيت السوق سنة 1985 ومكنش عندي محل، والقلم كان هو الرمز الذي وجدت أنه سيوصلني لكل الناس من الطالب إلى القاضي، وهو رمز من رموز الإنسانية، فكل بيت فيه طالب أو موظف أو معلم وهو مذكور بالقرآن».

جمع قرابة المليون قلم

وتابع التقرير: «قرابة المليون قلم جمعها الهاوي علي المندلاوي ليضعها بجدارية كبيرة في مكتبته وسط بغداد، نتيجة تخزين هذه الأقلام صار عندي أكثر من مليون قلم، وأصبحت سيد الأقلام في العراق، وعندي نحو 100 نوع قلم».

قلم عراقي مصنوع عام 1969 سعره 20 فلسا

واستعرض المندلاوي أحد الأقلام قائلا: «هذا قلم عراقي مصنوع عام 1969 سعره 20 فلسا، وهو قلم رصاص كان العراق يصدره للخارج، وأصبح يأتيني أشخاص يرغبون في قلم معين إذا تعذر عليهم الحصول عليه، وأصبح الموضوع واخذ شهرة لدى عدد من المواطنين وأصبح معلما لدى المواطنين، ويأتون لالتقاط الصور بجواره، ورمزية القلم رمزية كبيرة والقلم ليس له سعر لكن المهم أن ننتج به ما يفيد المجتمع».

واختتم التقرير: «أنواع كثيرة وبعضها نادر، هذه الأقلام المستخدمة يشتريها علي من أي شخص يقابله حتى أصبح مقصد للكثير من المواطنين الذين يريدون بيع أقلامهم».