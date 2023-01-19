مشجع عراقي يسبح لدخول ملعب البصرة والقوات الأمنية تعتقله (فيديو)

نشرت مواقع عراقية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لمشجع عراقي حاول دخول ملعب جذع النخلة سباحة، من أجل حضور مباريات «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، وفقا لشبكة «العربية نت».

القوات الأمنية اعتقلته بعدما وصل إلى وجهته

وأظهر مقطع الفيديو المشجع وهو يسبح لدخول الملعب، إلا أن محاولته لم تنجح، إذ اعتقلته القوات الأمنية بعدما وصل إلى وجهته، فيما يأتي ذلك في الوقت الذي تداولت فيه وكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمشجعين عراقيين يغرقون في الوحل أثناء ذهابهم إلى ملعب جذع النخلة لمتابعة المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 بين العراق وعمان المقررة اليوم الخميس.

مشجع عراقي تم منعه من دخول الملعب

اكو حب وعشق اكبر من هذا

pic.twitter.com/NnVhdikqEQ — Rafid (@Rafid_Mahmood_) January 19, 2023

وكشفت المشاهد أكثر من 150 ألف متفرج اجتمعوا في محيط الملعب أملا في الدخول إلى المدرجات الممتلئة بالمشجعين قبل ساعات من انطلاق المباراة، في حين يشار إلى أن تدافع المشجعين أسفر عن مصرع شخص وإصابة 70 آخرين أمام ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، صباح اليوم الخميس.