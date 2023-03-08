دليل كامل من «الصحة» لمرضى السكري خلال صيام رمضان.. تعرف عليه

وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لمرضى السكر بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك في تقرير رسمي لها، مؤكدة أنه لابد من استشارة الطبيب للتأكد في البداية من القدرة على الصيام في رمضان، مؤكدة أن التحليل في نهار رمضان لا تفطر بحسب الفتاوى الشرعية، حيث أنه قد يتطلب الأمر في بداية شهر رمضان عمل تحاليل سكر بشكل منتظم من أجل تعديل الجرعة حسب ما يراه الطبيب.

كيف يصوم مريض السكر في رمضان؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب مراجعة جرعات أدوية السكر مع الطبيب المختص خصوصا بالنسبة للمرضى الذين يتلقون الأنسولين وتعديل مواعيد تلقي العلاج لتناسب مواعيد تناول الوجبات في رمضان، وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الهامة لمرضي السكري في رمضان وجاءت على النحو التالي:-

نصائح هامة لمرضى السكري خلال شهر رمضان

- تناول الدواء بانتظام وفقا للتعليمات.

- تجنب الإفراط في تناول الطعام عن طريق تقسيم الإفطار الى عدة وجبات.

- واصل النشاط البدني الخفيف الى المتوسط، وخاصة في المساء.

- ضرورة الإكثار من شرب المياه بعد الإفطار.

- تقليل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.

- اختبر مستوى الجلوكوز في الدم يوميا، قبل وبعد.

- مضحة الأنسولين لا تفطر بحسب الفتاوى الشرعية.

هل الصوم يعالج مريض السكر؟

ووضعت وزارة الصحة والسكان، خطة آمنه للصيام في شهر رمضان الكريم وجاءت على النحو التالي:-

- فحص مستوى السكر في الدم أكثر من المعتاد والتأكد من أن لديك شرائط اختبار كافية للقيام بذلك.

- فحص مستويات السكر في الدم لا يفطر، ولكن يجب أن تفطر إذا كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة جدا، أو منخفضة جدا.

أعراض انخفاض السكر في الدم

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أعراض وعلامات انخفاض السكر في الدم وجاءت كالتالي:-

- تعرق شديد بدون مجهود - صداع - دوار - تسارع ضربات القلب.

ونصحت وزارة الصحة والسكان مرضى السكر في رمضان، بضرورة حمل بعض الحلوى وزجاجة ماء احتياطيا، وفي حال انخفاض نسبة السكر في الدم الى أقل من 70 ملج، يجب عليك الإفطار وعلاج الخلل ببعض الطعام السكري أو السوائل، قائلة: «اتبع ذلك بشيء نشوي وإلا ستضر جسمك وقد تحتاج الى رعاية».

مرض السكري وصيام شهر رمضان

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن مرضى السكر قد يصابون بارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام في حال نسيان تناول الأطعمة النشوية، أو السكرية، أو اذا كنت أقل نشاطا بدينا عن المعتاد، يمكن أن يزيد ارتفاع نسبة السكريات في الدم، وفي حال الإصابة بارتفاع مستوى السكر في الدم لابد من الإفطار مباشرة وشرب المياه وطلب المشورة الطبية.