«حماة الوطن» يواصل جولاته في المحافظات بزيارة الفيوم

يزور وفد من حزب حماة الوطن، محافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار دور الحزب في التواصل والاتصال وافتتاح المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين في جميع المحافظات.

ويترأس الوفد الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، بحضوراللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ.

زيارة «حماة الوطن» للفيوم

وتبدأ الزيارة بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، يلي ذلك افتتاح وفد الحزب مقره الرئيسي بالمحافظة، ثم مركز الأمل بقرية بيهمو، ثم تختتم فعاليات الزيارة بإقامة حفل الزفاف الجماعي لعدد 30 زيجة من الأيتام أبناء المحافظة، والذي يقام في نادي قارون الرياضي.

ويوزع حزب حماة الوطن الهديا التي تشمل جهاز كامل لكل عروسة، وذلك بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأعضاء الحزب.

حضور الزيارة

وتضم الزيارة الدكتورة ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمين التعليم بالحزب، والنائبة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أمين أمانة المرأة، والنائبة صفاء جابر، عضو مجلس النواب، والنائب فايز حرب، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس طاهر هيكل، مساعد الأمين العام لقطاع القاهرة الكبرى، والعميد محمد عمر، رئيس قطاع الصعيد، واللواء أحمد عبدالرحيم، مساعد رئيس الحزب للمجالس النيابية والمحلية، ومحسن عليوة، مساعد رئيس الحزب للشؤون العمالية والنقابية، والدكتورة ناريمان الرفاعي، أمين أمانة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا أبو الخير، أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان، والمهندس أحمد تيسير، أمين أمانة الشؤون الاقتصادية.