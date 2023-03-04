إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة الفيوم وعدد ساعات الصيام وموعد المغرب

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق شهر الصوم، وفقًا لإمساكية رمضان 2023، التي كشفت عن موعد أذان المغرب في رمضان 2023، ووقت الإمساك في رمضان، حيث ينطلق الشهر المبارك في 23 مارس المُقبل وينتهي 20 أبريل.

وتستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2023 بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، حيث جاءت إمساكية رمضان 2023، وعدد ساعات الصيام كالتالي:

الخميس 1 رمضان 23 مارس

عدد ساعات الصوم 13:59، السحور 2:11، الإمساك 4:11، الفجر 4:31، والظهر 12:03، والعصر 3:32، والمغرب 6:10، والعشاء 7:27.

الجمعة 2 رمضان 24 مارس

عدد ساعات الصوم 14، السحور 2:10، الإمساك 4:10، الفجر 4:30 ، والظهر 12:03، والعصر 3:32، وأذان المغرب 6:10، والعشاء 7:27.

السبت 3 رمضان 25 مارس

عدد ساعات الصوم 14:02، السحور 2:09، الإمساك 4:09، وأذان الفجر 4:29، والظهر 12:03، والعصر 3:32، والمغرب 6:11، والعشاء 7:28.

الأحد 4 رمضان 26 مارس

عدد ساعات الصوم 14:04، السحور 2:07، الإمساك 4:07، الفجر 4:27، والظهر 12:02، والعصر 3:32، والمغرب 6:11، والعشاء 7:29.

الاثنين 5 رمضان 27 مارس

عدد ساعات الصوم 14:06، السحور 2:06، الإمساك 4:06، الفجر 4:26، والظهر 12:02، والعصر 3:32، والمغرب 6:12، والعشاء 7:29.

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس

عدد ساعات الصوم 14:08، السحور 2:05، الإمساك 4:05، الفجر 4:25، والظهر 12:02، والعصر 3:32، والمغرب 6:13، والعشاء 7:30.

الأربعاء 7 رمضان 29 مارس

عدد ساعات الصوم 14:09، السحور 2:04، الإمساك 4:04، الفجر 4:24، والظهر 12:02، والعصر 3:32، والمغرب 6:13، والعشاء 7:31.

الخميس 8 رمضان 30 مارس

عدد ساعات الصوم 14:12، السحور 2:02، الإمساك 4:02، الفجر 4:22، والظهر 12:01، والعصر 3:32، والمغرب 6:14، والعشاء 7:31.

الجمعة 9 رمضان 31 مارس

عدد ساعات الصوم 14:13، السحور 2:01، الإمساك 4:01، الفجر 4:21، والظهر 12:01، والعصر 3:32، والمغرب 6:14، والعشاء 7:32.

السبت 10 رمضان 1 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:15، السحور 2:00، الإمساك 4:00، الفجر 4:20، والظهر 12:01، والعصر 3:32، والمغرب 6:15، والعشاء 7:33.

الأحد 11 رمضان 2 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:17، السحور 1:58، الإمساك 3:58، الفجر 4:18، والظهر 12:00، والعصر 3:32، والمغرب 6:15، والعشاء 7:33.

الاثنين 12 رمضان 3 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:19، السحور 1:57، الإمساك 3:57، الفجر 4:17، والظهر 12:00، والعصر 3:32، والمغرب 6:16، والعشاء 7:34.

الثلاثاء 13 رمضان 4 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:21، السحور 1:56، الإمساك 3:56، الفجر 4:16، والظهر 12:00، والعصر 3:32، والمغرب 6:17، والعشاء 7:35.

الأربعاء 14 رمضان 5 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:23، السحور 1:54، الإمساك 3:54، الفجر 4:14، والظهر 11:59، والعصر 3:32، والمغرب 6:17، والعشاء 7:36.

الخميس 15 رمضان 6 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:25، السحور 1:53، الإمساك 3:53، الفجر 4:13، والظهر 11:59، والعصر 3:32، والمغرب 6:18، والعشاء 7:36.

الجمعة 16 رمضان 7 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:26، السحور 1:52، الإمساك 3:52، الفجر 4:12، والظهر 11:59، والعصر 3:32، والمغرب 6:18، والعشاء 7:37.

السبت 16 رمضان 8 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:29، السحور 1:50، الإمساك 3:50، الفجر 4:10، والظهر 11:59، والعصر 3:31، والمغرب 6:19، والعشاء 7:38.

الأحد 18 رمضان 9 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:30، السحور 1:49، الإمساك 3:49، الفجر 4:09، والظهر 11:58، والعصر 3:31، والمغرب 6:19، والعشاء 7:38.

الاثنين 19 رمضان 10 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:32، السحور 1:48، الإمساك 3:48، الفجر 4:08، والظهر 11:58، والعصر 3:31، والمغرب 6:20، والعشاء 7:39.

الثلاثاء 20 رمضان 11 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:35، السحور 1:46، الإمساك 3:46، الفجر 4:06، والظهر 11:58، والعصر 3:31، والمغرب 6:21، والعشاء 7:40.

الأربعاء 21 رمضان 12 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:36، السحور 1:45، الإمساك 3:45، الفجر 4:05، والظهر 11:58، والعصر 3:31، والمغرب 6:21، والعشاء 7:41.

الخميس 22 رمضان 13 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:38، السحور 1:44، الإمساك 3:44، الفجر 4:04، والظهر 11:57، والعصر 3:31، والمغرب 6:22، والعشاء 7:41.

الجمعة 23 رمضان 14 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:39، السحور 1:43، الإمساك 3:43، الفجر 4:03، والظهر 11:57، والعصر 3:31، والمغرب 6:22، والعشاء 7:42.

السبت 24 رمضان 15 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:42، السحور 1:41، الإمساك 3:41، الفجر 4:01، والظهر 11:57، والعصر 3:31، والمغرب 6:23، والعشاء 7:43.

الأحد 25 رمضان 16 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:44، السحور 1:40، الإمساك 3:40، الفجر 4:00، والظهر 11:57، والعصر 3:31، والمغرب 6:24، والعشاء 7:44.

الاثنين 26 رمضان 17 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:45، السحور 1:39، الإمساك 3:39، الفجر 3:59، والظهر 11:56، والعصر 3:31، والمغرب 6:24، والعشاء 7:45.

الثلاثاء 27 رمضان 18 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:48، السحور 1:37، الإمساك 3:37، الفجر 3:57، والظهر 11:56، والعصر 3:31، والمغرب 6:25، والعشاء 7:45.

الأربعاء 28 رمضان 19 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:49، السحور 1:36، الإمساك 3:36، الفجر 3:56، والظهر 11:56، والعصر 3:31، والمغرب 6:25، والعشاء 7:46.

الخميس 29 رمضان 20 أبريل

عدد ساعات الصوم 14:51، السحور 1:35، الإمساك 3:35، الفجر 3:55، الظهر 11:56، العصر 3:30، المغرب 6:26، العشاء 7:47.