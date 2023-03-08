مبادرة «صحة المرأة» تشيد بالوعي الصحي لسيدات الريف والأقاليم

قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إن المبادرة بدأت في يوليو 2019، بعد توجيه الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس من العام المذكور، وبدأ العمل بعد 4 أشهر، مشددا على أن مستوى الوعي لدى السيدات بالريف والأقاليم أعلى من السيدات بالمدن، وهو من النتائج غير متوقعة للحملة.

إدخال الصحة النفسية ضمن اهتمامات المبادرة قريبًا

وأضاف «مرسي» في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، على فضائية «DMC»، أن مبادرة صحة المرأة تهتم بالصحة العامة بالمرأة، كما أنها تهتم بموضوع مهم جدًا بصحة المرأة وهو سرطان الثدي، إضافة إلى الأمراض المزمنة كالسكري والضغط المرتفع والسمنة، فضلًا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاهتمام بالصحة النفسية، كونها ستعود بالنفع على المجتمع ككل، وليس المرأة فقط.

تقديم الخدمة لـ33 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

وأوضح المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أنه جرى تقديم الخدمة لـ33 مليون سيدة، لافتًا إلى أن هناك حرص من السيدات على زيارة الحملة بصورة سنوية في موعدها، لإجراء المتابعة الدورية والكشف الدوري، وهو ما يدل على أن الثقافة الصحية أصبحت موجودة لدى المرأة المصرية، وأن الوعي أصبح عالٍ جدًا، خاصة في الأقاليم والصعيد.