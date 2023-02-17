خدمات طبية لـ16 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تقديم الخدمات الصحية لـ16 ألفا و340 سيدة على مدار شهر، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وفي إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

وأضاف وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

الكشف عن الأمراض المزمنة

وأوضح الدكتور محمد سمير، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في محافظة المنيا، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغه المركزي ومستشفى ملوى، كما يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.