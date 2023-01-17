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سفير الأردن بالقاهرة لقناة الحياة: الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى قائمة منذ عام 1920

كتب:

أحمد حامد دياب
09:22 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أكد السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، ضرورة احترام أن المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر، مكان عبادة خاص للمسلمين، مشددًا على أن دائرة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك، تابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنها الجهة الوحيدة المخولة بادارة شئون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه مهما كان من يدخل.

الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى قائمة منذ عام 1920

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إلى أن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى قائمة منذ عام 1920 في عهد الشريف حسين بن علي، الذي كان يساهم في إعمار المسجد الأقصى، لافتًا إلى أن المملكة الأردنية كانت تهتم بالمسجد الأقصى وإعماره وأنه تم التأكيد على الوصاية الهاشمية عند توقيع اتفاقية السلام الفلسطينية الأردنية.

الوصاية الهاشمية معروفة في أدبيات المنظمات الدولية

وأكد السفير الأردني بالقاهرة، أن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى معروفة في أدبيات المنظمات الدولية، والأمم المتحدة والجامعة العربية، معتبرًا أنها أحد القرارات التي يجب الحفاظ عليها.

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