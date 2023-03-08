وكيل «صحة الإسكندرية» توضح أهمية مبادرة «الألف الذهبية لتنمية الأسرة»

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مبادرة «الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» تم إطلاقها من قبل وزارة الصحة والسكان، لنشر الوعي بأهمية الألف يوم الذهبية التي تشمل فترة الحمل والسنتين الأولى من حياة الطفل، وتوضيح أهمية هذه الفترة التي يتكون فيها 85% من النمو العقلي والجسماني للطفل.

مميزات مبادرة الألف يوم الذهبية

وأضافت «طهيو» خلال لقاء جماهيريا نظمته إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام بالجمرك، حول مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، أن تلك الفترة تسلط الضوء على حقوق الطفل في عدم تعرضه لمخاطر الحضانات عقب الولادة القيصرية وحقه في حياة صحية خالية من الأمراض.

أهمية التوعية الصحية والدينية

وأبرزت وكيل صحة الإسكندرية، خلال اللقاء دور المشاركة المجتمعية في المبادرات وأهمية التوعية الصحية والدينية، موضحة الدور الفعال لمحافظة الإسكندرية في إنجاح كافة المبادرات الصحية، والتعاون المستمر بين المديرية وكلية الطب بجامعة الإسكندرية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.

شارك في اللقاء الدكتور السيد البدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ الأزهر بالإسكندرية وأمين بيت العائلة المصرية، والدكتورة هويدا أبو العلا استشاري الأطفال وحديثي الولادة ومدير التدريب بالجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.