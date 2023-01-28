توقيع بروتوكول بين «صحة الإسكندرية» وكلية التمريض والنقابة

وقعت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، والدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض، وعضو مجلي الشيوخ، والدكتورة نفرتيتي حسن، عميد كلية التمريض في جامعة الإسكندرية، بروتوكول ثلاثي الأطراف، يتضمن عمل دورات تدريبية لأعضاء هيئات التمريض في المستشفيات والوحدات في مجالات الرعاية المركزة والعمليات والغسيل الكلوي والأطفال حديثي الولادة، والطوارئ، والحروق، والإنعاش القلبي الرئوي علاوة على برامج إعداد الادة والمدربين.

عقد الأنشطة التدريبية داخل قاعات نقابة «تمريض الإسكندرية»

وتم الاتفاق على عقد الأنشطة التدريبية داخل قاعات النقابة الفرعية للتمريض في الإسكندرية على أن تتولى مديرية الشئون الصحية وكلية التمريض توفير المدربين المؤهلين.

حضور توقيع البروتوكول

ووفق بيان مديرية الشئون الصحية، اليوم السبت، حضر توقيع البروتوكول، عفاف حمد فهمي، مدير إدارة التمريض في مديرية الشئون الصحية، وسهى مصطفى، رئيس النقابة الفرعية للتمريض في الإسكندرية.

وفي سياق آخر، افتتحت الدكتورة عبلة الألفي، رئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، فعاليات البرنامج التدريبي ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، بصحبة «طهيو» و«حسن».

ويقام البرنامج في كلية التمريض، ويستمر لمدة 6 أيام حتى يوم 2 فبراير المقبل.