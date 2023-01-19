أبرز إنجازات «صحة الإسكندرية» في 2022.. إنشاء إدارة دعم ذوي همم

أوضحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، أنه خلال عام 2022، تم تفعيل مشروع العمليات المسائية في المستشفيات ومشروع العيادات التخصصية بالوحدات والمراكز الطبية، وخدمة التشخيص عن بعد، وإنشاء إدارة دعم ذوي الهمم في مديرية الشئون الصحية، وافتتاح معهد التمريض في أبيس وقسم إصابات الملاعب في مستشفى الجمهورية، وعيادة علاج طبيعي بوحدة طب أسرة الجمرك.

تعزيز مهارات الفرق الطبية

كما شهد عام 2022 أيضًا، تقديم مقترح مشروع السياحة التدريبية، وعقد اتفاقيات تعاون بين العديد من الجامعات والمعاهد، وتحديث خطة الكوارث وعمل الكثير من المناورات لتعزيز مهارات الفرق الطبية والتدريب على مجابهة الأزمات الطارئة، ونشر 14 بحثًا علميًا من إدارة الأبحاث الاكلينيكية، ورفع مؤشرات المبادرات الرئاسية والمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ، وتفعيل اليوم العلمي في المستشفيات، وافتتاح المؤتمر الخامس للعلاج الطبيعي الذي تنظمه نقابة العلاج الطبيعي في الإسكندرية، فضلًا عن المشاركة بفريق التأمين الطبي في ماراثون زايد الخيري وفي القافلة العلاجية في بشاير الخير 3 و5.

رفع كفاءة المنظومة الصحية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن جميع أجهزة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حريصة بشكل مستمر ودائم على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية، من خلال وحدة تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات وتحديث منشآتها، وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة الطبية اللازمة وفقًا للتطورات الطبية الحديثة التي يشهدها العالم، وبما يتناسب مع حجم الاحتياجات اللازمة، وبما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية.