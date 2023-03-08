«الداخلية» تضبط 4 مصانع غير مرخصة في القليوبية

اشتركت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة مع الجهات المعنية المختصة بتوجيه حملة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار دون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية «المخصبات الزراعية»، عن ضبط مصنع عشوائي لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية دون ترخيص، كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة وبداخله مضبوطات بلغت (36,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات زراعية) مجهولة المصدر، ودون بيانات مغشوشة ومقلدة تستخدم في تصنيع المخصبات الزراعية.

أما في مجال حماية البيئة -الصحة العامة- جرى ضبط (3 مصانع عشوائية لتدوير المخلفات - مصنع لإنتاج وتعبئة الغراء غير مرخصة) بإجمالي مضبوطات بلغت (26,720 طن مواد خام ومنتج نهائي لسبائك ألومنيوم – 20,5 طن مواد خام ومنتج نهائي لخام البلاستيك – 35 طن مواد خام ومنتج نهائي لقطن خام - 25 طن مواد خام ومنتج نهائي لغراء) جميعها مغشوشة ومقلدة ودون بيانات معدة للتداول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.