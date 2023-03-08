طقس الغردقة اليوم الأربعاء.. رياح شديدة محملة بالأتربة وأمواج عالية

يسود طقس الغردقة اليوم الأربعاء، رياح شديدة محملة بالأتربة بلغت سرعتها 29 كيلومترا في الساعة، وانخفاض في درجات الحرارة، إذ تصل العظمى 27 درجة، والصغرى إلى 14 درجة، وارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى مترين، وذلك حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

رياح شديدة محملة بالأتربة

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية والانخفاض في درجات الحرارة وسرعة شدة الرياح، والتي تشهدها المدن خاصة على الطرق السريعة بالبحر الأحمر ذات الظهير الصحراوي والتي تحجب الرؤية أمام المسافرين على الطرق السريعة.

الغردقة تستضيف بطولة العالم للقوة البدنية

من ناحية أخرى، رفعت أجهزة مدينة الغردقة درجة الاستعداد خلال فعاليات بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام لأول مرة في مصر والتي انطلقت فعالياتها بمدينة الغردقة بمشاركة 50 دولة وتقام لأول مرة في مصر، وتستمر لمدة 5 أيام، تحت إشراف اللواء محمود بركات رئيس الاتحادين المصري والعربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية.