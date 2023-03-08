انطلاق فعاليات بطولة العالم للقوة البدنية لأول مرة في الغردقة

انطلقت فعاليات بطولة كاس العالم للقوة البدنية 2023، التي تقام فعالياتها لأول مرة في مصر، وتستضيف َمدينة الغردقة نحو 50 دولة في أحد المنتجعات السياحية الكبرى، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

بطولة كأس العالم للقوة البدنية

وكشف مصطفى عبدالحميد، ممثل الاتحاد المصري للقوة البدنية بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، عن انطلاق بطولة كأس العالم للقوة البدنية في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وتستمر فعاليتها لمدة 5 أيام تحت إشراف اللواء محمود بركات، رئيس الاتحادين المصري والعربي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية.

من جهته، أوضح اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وقع الاختيار على مدينة الغردقة لاستضافة بطولة العالم للقوة البدنية، التي تقام لأول مرة في مصر، نظرا المقومات السياحية والإمكانيات المادية والبشرية التي تتمتع بها المدينة من فنادق ومنتجعات سياحية وصالات رياضية ومطار دولي وطرق على أعلى مستوى.

ولفت «بركات» إلى أنه جرى اختيار شعار البطولة والميداليات بالاشكال الفرعونية، التي تعكس حضارة الشعب المصري.

سبب سحب البطولة من روسيا واسنادها إلى مصر

يذكر أن البطولة كانت تقام في روسيا خلال السنوات السابقة، ونظرا لظروف الأزمة الروسية الأوكرانية، قرر الاتحاد الدولي عدم تنظيم البطولة هناك، وإسنادها إلى مصر، بفضل جهود الدولة المصرية في دعم البطولة.