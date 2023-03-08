جريدة اللواء الإسلامي تستعرض خطة الأزهر والأوقاف لرمضان: 4 آلاف مقرأة يوميا

كشفت العدد الجديد من جريدة «اللواء الإسلامي» التي تصدر عن مؤسسة «أخبار اليوم»، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح، عن خطة وزارة الأوقاف والأزهر الشريف خلال شهر رمضان المبارك، ومنها عدد المقارئ والأئمة والخطباء يوميا، الذي سيحيون ليالي شهر الصيام.

خطة الأوقاف والأزهر لشهر رمضان

وأوضح عدد «اللواء الإسلامي» على لسان الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أن استعدادات الوزارة هذا العام لرمضان غير مسبوقة، إذ يشارك أكثر من 2000 إمام وواعظ وواعظة وخطيب في إحياء ليالي رمضان المباركة، وذلك من خلال المنبر الثابت.

تصريحات وزير الأوقاف

وأوضح وزير الأوقاف، في تصريحاته للكاتب الصحفي أحمد عطية صالح، رئيس تحرير اللواء الإسلامي، أنَّ المنبر الثابت سيقاوم يومين كل أسبوع بدلا من يوم واحد، بالتعاون مع الأزهر الشريف، وسيتم فيها تناول كل الموضوعات التي تصب في جانب الأخلاقيات والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الصائمين.

وتابع «جمعة»، أنَّ خطة البرنامج ترتكز على نشر ثقافة القيم الإيجابية الرفيعة، والأخلاق الإسلامية الكريمة، إضافة لذلك فإن مقارئ القرآن الكريم سوف تصدع بنور القرآن يوميًا لكل المساجد المصرية، وذلك فيما يقرب من 4000 مقرأة.