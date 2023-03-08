بالأرقام.. أبرز جهود الدولة لتمكين المرأة عبر البرامج والمشروعات

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة، من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات، تزامنا مع احتفال العالم في الثامن من مارس كل عام باليوم الدولي للمرأة.

أبرز البرامج والمشروعات المنفذة لتمكين المرأة

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ مصر تتجه نحو تمكين المرأة المصرية من خلال البرامج والمشروعات ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ ما يلي:

- استخراج 235.803 بطاقة رقم قومي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بنهاية 2022 من أصل 500 ألف بطاقة مستهدفة.

- 973 فرصة عمل أتاحتها برامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة».

- 30% معدل توظيف المشاركات في ملتقيات التوظيف ضمن برنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة.

- حملة توعية «بسيطة بس هتفرق على الخريطة» على منصات التواصل الاجتماعي حول دور المرأة في قضايا الاستدامة وتغيير المناخ.

- مبادرة «أنت الحياة» بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة» لتنفيذ دورات توعوية في الإرشاد الأسري وريادة الأعمال وغيرهم.

- برنامج «هي تقود» أول برنامج لتأهيل طالبات التعليم الفني للقيادة لمساعدتهن في تنفيذ مشروعات بعد التخرج.

- مشروع «المرأة في التجارة الدولية» بمصر لتعزيز القدرة التنافسية لرائدات العمال واختراقهن السواق المحلية والدولية.

- النسخة الرقمية من «برنامج هي رائدة» بتصميم من مركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.