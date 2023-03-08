رئيس الغرفة التجارية: استمرار ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان بالجيزة

أكد النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، استمرار ضخ السلع والمنتجات في معارض أهلا رمضان بالجيزة وتكثيف المعروض من المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والأسماك والخضر والفاكهة، بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز خدمة المشروعات الوطنية وشركة أمان بوزارة الداخلية ومشاركة كبرى شركات المواد الغذائية وذلك في ظل إقبال متزايد من المواطنين على الشراء.

توفير مستلزمات شهر رمضان من التمور والياميش

وأشار «ناصر»، في بيان صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء، إلى توفير مستلزمات شهر رمضان من تمور وياميش وكل احتياجات الأسرة في رمضان، مضيفًا أنَّ معارض الغرفة تميزت بالتوزيع الجغرافي لتلبية احتياجات المواطنين مع مراعاة التواجد في المناطق الشعبية والريفية وذلك للوصول للمواطن في مكانه وتوفير السلع بأسعار مخفضة مساهمة من الغرفة للتخفيف عن المواطنين في اطار دورها الاجتماعي.

معارض الغرفة وأهلا رمضان مستمرة حتى الشهر المبارك

كما أكد على أن المعارض مستمرة حتى شهر رمضان المبارك.

فيما قال صابر سرور، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، إنَّ أماكن معارض غرفة الجيزة شملت معرض فيصل بشارع فيصل ومعرض المنيب بشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية ومعرض البدرشين بشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة ومعرض العياط بشارع شكري القواتلي بجوار مبنى الضرائب ومعرض الوراق بشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق ومعرض امبابة بأرض المطار ومنتظر افتتاحه خلال أيام.

وتابع، تساهم الغرفة بالدعم اللوجيستى وتوفير العارضين للمعارض التي أقيمت بمدينتي أكتوبر واكتوبر الجديدة و مدينة زايد واماكنهم في الحي 12 محور جمال عبد الناصر مدينة السادس من أكتوبر ومعرض أكتوبر الجديدة 800 بمنطقة فدان بجوار قسم الشركة ومعرض الشيخ زايد بالحي 16 بجوار المجمع الإسلامي ومدينة الشباب.