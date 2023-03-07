«الغرف التجارية»: البيض الأحمر يسجل 90 جنيهًا في المزرعة اليوم

واصلت أسعار البيض استقرارها في السوق المصرية، وسط توفر المعروض، وتوقع حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

وذكر «المنوفي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار البيض الأحمر في المزرعة، اليوم، سجلت 97 جنيهًا، وسجل سعر البيض 90 جنيهًا.

وشرح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن هناك استقرارا في أسعار البيض خلال الفترة الحالية بسبب زيادة المعروض وقلة الإقبال على الشراء.

توقعات بانخفاض أسعار البيض خلال الفترة المقبلة

وتوقع المنوفي أن استقرار أسعار البيض في الفترة الراهنة يعقبه انخفاض في الأسعار داخل الأسواق المصرية، مؤكدا أن الجهات المعنية تستهدف خلق توازن في الأسواق عبر طرح البيض في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطن اليومية، تزامنا مع شن حملات رقابية بمختلف الأسواق للتصدي للتلاعب في الأسعار فضلا عن التأكد من جودة كافة السلع المعروضة ضمن خطط الحكومة لحماية المستهلك.