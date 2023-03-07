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أسعار الفراخ البرازيلي داخل معارض أهلا رمضان 2023

كتب:

هبهَ وهـدان
03:02 م | الثلاثاء 07 مارس 2023
أسعار الفراخ

أسعار الفراخ

اهتمام كبير بأسعار الفراخ البرازيلي الموجودة داخل معارض أهلا رمضان 2023، إذ يحرص قطاع عريض على شرائها كونها تعرض بأسعار مخفضة مقارنة بالفراخ المحلية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، أسعار الفراخ البرازيلي داخل معارض أهلا رمضان 2023، كما يلي.

أسعار الفراخ البرازيلي داخل معارض أهلا رمضان 2023

تطرح الفراخ البرازيلي بسعر أقل بكثير من البلدي، بقيمة تتراوح بين 25 حتى 30 جنيها تقريبا، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، الذي أكد أنّ الفرخة الواحدة المستوردة تقدر بنحو 95 جنيها، ووزنها يزيد عن الكيلو و500 جرام تقريبا.

أسعار الفراخ اليوم

أما عن الفراخ المحلية، فتسجل اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري كالتالي:

- كيلو الفراخ البلدي في المزرعة نحو 78 جنيهًا، يصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

- سعر الفراخ الساسو في المزرعة، نحو 74 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا.

- كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 65 جنيهًا يصل للمستهلك بين 75 حتى 85 جنيها.

- كيلو الفراخ الأمهات، ويباع بنحو 60 جنيهًا، يصل للمستهلك إلى نحو 68 جنيهًا.

وأعلنت شعبة الدواجن بالغرف التجارية في وقت سابق، أنّ وزارة التموين تستعد لاستيراد كميات كبيرة من الفراخ المستوردة، على أن تكون متوفرة في الأسواق ومنافذ الوزارة المختلفة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة قبل بداية شهر رمضان لسد احتياجات المواطنين.

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بقلم هبهَ وهـدان