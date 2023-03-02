رئيس حزب الجيل لقناة الحياة: قرارات زيادة الأجور والمعاشات مفاجأة غير مسبوقة

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات ومستحقي تكافل وكرامة، قائلا إن الانعكاسات العالمية على مصر أحدثت «ربكة»، كما أن الرئيس والحكومة مقدران تحمل الشعب المصري، وقرارات زيادة المعاشات والأجور مفاجأة غير مسبوقة.

ضم فئات لم تكن مطروحة من قبل

وأضاف «الشهابي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن ضم فئات لم تكن مطروحة من قبل في الزيادات مثل حاملي درجتي الدكتوراة والماجستير، تقدير للعلم العلماء.

وتابع: «رغم كل ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من مشكلات، لكن الدولة أرادت أن تسعد المصريين وتخفف بعض من معاناتهم، وهذا جرى ربطه بالمعارض المنتشرة في أنحاء الجمهورية لطرح السلع للمواطنين».

دعم إضافي في رمضان

ولفت إلى أن زيادة الأجور والمعاشات، تمثل دعما إضافيا للمواطنين في شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن قوة هذه القرارات، تكمن في أنها مفاجأة ولم تكن متوقعة.