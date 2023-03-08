رئيس «قناة السويس»: انضمام 3 كراكات «الأحدث بالشرق الأوسط» لأسطول الهيئة

قال الفريق إسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الرئيس السيسي وجّه عام 2019 بأن السياسة القادمة تتضمن تطوير المجرى الملاحي وتطوير أسطول قناة السويس، لافتًا إلى أن هذا ما يجرى الآن، إذ تقوم الهيئة بتطوير المجرى الملاحي بالقطاع الجنوبي إضافة إلى تطوير الأسطول والكراكات والقاطرات.

كاركاتين هم الأحدث بالشرق الأوسط

وأضاف ربيع في حوار خاص لقناة «النيل للأخبار»، أن الهيئة قامت بإستقدام كاركتين جدد، وهي أحداث الكراكات الموجودة بالشرق الأوسط، لافتًا إلى أنه تم تدشين عام 2020، أربعة قاطرات تم بنائها بمدينة بورسعيد بكاوتشات 70.

3 قاطرات من الصين جاهزين للعمل بنهاية الشهر الجاري

وكشف رئيس هيئة قناة السويس عن تدشين قاطرتين من بين 6 قاطرات بيتم بنائهم، 3 قاطرات يتم بنائهم بالصين، و3 قاطرات يتم بنائهم بترسانة بورسعيد بالتعاون مع الصين، مشيرًا إلى أنه تم وصول قاطرتين والقاطرة الثالثة في الطريق إلى مصر سوف تصل بنهاية الشهر الجاري.

ربيع: الإنتهاء من بناء 3 قاطرات بترسانة بورسعيد نهاية العام

وتابع ربيع بأنه سيتم تدشين بلوكين من القاطرات، للقاطرتين الجدد بترسانة بورسعيد، والمزمع بنائهم من بين 3 قاطرات سيتم بنائهم وسوف تتم الإنتهاء من أعمال البناء بنهاية العام الحالي.