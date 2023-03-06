معلومات عن سفينة «كريستال السماوية» بعد وصولها ميناء بورسعيد.. فندق عائم

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصول السفينة السياحية «CELESTYAL CRYSTAL»، صباح اليوم، إلى ميناء بورسعيد السياحي، قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 662 راكباً و347 من طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم، وذلك ضمن برنامج جولاتها السياحية خلال الموسم الشتوي الجاي.

الرحلة الثانية للسفينة

وهذه هي الرحلة الثانية من نوعها خلال أسبوع، مما يعكس جاهزية مواني المنطقة الاقتصادية لاستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها، وكذلك حجم التطوير بمواني المنطقة الاقتصادية، وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كل الخدمات المطلوبة.

فندق عائم

الجدير بالذكر أن السفينة بدأت كعبارة ركاب في عام 1980، حيث تم تحويلها إلى سفينة سياحية في عام 1986، وانطلقت السفينة في عام 1992، وصُممت على جسد سفينة قديمة كانت تسمى «سالي الباتروس» واقتنتها شركة «Celestyal Cruises»، وهي بمثابة فندق عائم مزود بصالات حمامات سباحة، ومنتجع صحي وساونا، ومركز للياقة والألعاب الرياضية.

وتم تجهيز كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وتراكيها على الرصيف، ونزول الركاب متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصري، ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء في نفس اليوم بعد عودة السائحين من جولتهم بالقاهرة.

يُذكر أن الميناء استقبل خلال العام الماضي 21 سفينة في إطار سياحة اليوم الواحد، ضمت 14,314 ألف سائح أجنبي لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة بورسعيد.